Juventus | Bremer ha firmato | i dettagli dell’accordo e le cifre

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Gleison Bremer è un nuovo calciatore della Juventus. La conferma è arrivata dal club bianconero. "La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino. Nato nel 1997 a Itapitanga, Brasile, Gleison Bremer Silva Nascimento è un difensore dotato di grande forza fisica, ma anche senso della posizione, abilità nel contrasto e nel gioco di testa. E, cosa che non guasta, attitudine al gol (ben 13 le sue marcature nei 3 anni in Italia, 11 in Serie A, record per un difensore centrale nello stesso periodo). Bremer inizia la sua carriera in Brasile, prima nelle giovanili del Desportivo Brasil e poi in quelle del ...

