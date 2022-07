Juventus, Bremer è atterrato a Torino: domani mattina le visite (VIDEO) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bremer è pronto ad iniziare la sua avventura bianconera. L’ormai ex difensore granata, conteso fino all’ultimo anche dall’Inter, è arrivato a Torino con un volo privato verso le 23.45 e nella mattinata di mercoledì svolgerà le visite mediche di rito. Poi firma (contratto da 6 milioni più bonus) e annuncio per il centrale destinato a raccogliere l’eredità di De Ligt, ceduto ufficialmente al Bayern Monaco. Gleison Bremer è atterrato a Torino. pic.twitter.com/xOCGwm1YIi — JuventusFC (@Juventusfc) July 19, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022)è pronto ad iniziare la sua avventura bianconera. L’ormai ex difensore granata, conteso fino all’ultimo anche dall’Inter, è arrivato acon un volo privato verso le 23.45 e nellata di mercoledì svolgerà lemediche di rito. Poi firma (contratto da 6 milioni più bonus) e annuncio per il centrale destinato a raccogliere l’eredità di De Ligt, ceduto ufficialmente al Bayern Monaco. Gleison. pic.twitter.com/xOCGwm1YIi —FC (@fc) July 19, 2022 SportFace.

