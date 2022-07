Juventus al lavoro per sfoltire il reparto di centrocampo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Chiuso il colpo Bremer e rimpiazzato così De Ligt nel migliore dei modi, si apre una seconda fase del mercato bianconero. Ora la Juventus si metterà al lavoro per sfoltire la rosa, soprattutto a centrocampo. Quello è il settore dove ci sono più esuberi da piazzare oppure da rescindere. Juventus al lavoro per sfoltire: anche Rabiot via? Sono tanti i giocatori presenti nel reparto di metà campo nella Juventus, ben 11 elementi. Servono necessariamente delle cessioni per sfoltire quello che è un reparto intasato a tutti gli effetti. Notizia fresca quella dell’esclusione di Rabiot dalla tournee USA, mentre non si può effettivamente dire lo stesso di Arthur. Il brasiliano è fuori dagli schemi di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022) Chiuso il colpo Bremer e rimpiazzato così De Ligt nel migliore dei modi, si apre una seconda fase del mercato bianconero. Ora lasi metterà alperla rosa, soprattutto a. Quello è il settore dove ci sono più esuberi da piazzare oppure da rescindere.alper: anche Rabiot via? Sono tanti i giocatori presenti neldi metà campo nella, ben 11 elementi. Servono necessariamente delle cessioni perquello che è unintasato a tutti gli effetti. Notizia fresca quella dell’esclusione di Rabiot dalla tournee USA, mentre non si può effettivamente dire lo stesso di Arthur. Il brasiliano è fuori dagli schemi di ...

