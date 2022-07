Juve, adesso Milenkovic: Allegri lo vuole (Di mercoledì 20 luglio 2022) TORINO - La Juve rialza il muro. Immediatamente. La risposta all'addio di De Ligt è arrivata in neppure ventiquattro ore, con il sorpasso all'Inter e l'accordo con il Torino per Gleison Bremer. Non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022) TORINO - Larialza il muro. Immediatamente. La risposta all'addio di De Ligt è arrivata in neppure ventiquattro ore, con il sorpasso all'Inter e l'accordo con il Torino per Gleison Bremer. Non ...

Pubblicità

juventusfc : ?? Di Maria: «La Juve è la Juve, ha vinto tantissimi titoli ed è un grande club che adesso ha tanta voglia di tornar… - juventusfc : ?? Di Maria: «La mia testa adesso è solo ed esclusivamente alla Juve. Sono venuto qui per vincere e lavorare con que… - Leos715 : @_SophieWozniak_ E perché mai?!? Sono di animo buoni. Quando sfottevano che la Juve non prendeva Rudiger e non rico… - Bigli89 : RT @MimmoAdinolfi: Bremer però visto che ti chiami così per Brehme adesso vai all'anagrafe e fatti chiamare come un terzino ex Toro e Juve:… - AIexDeI : RT @MimmoAdinolfi: Bremer però visto che ti chiami così per Brehme adesso vai all'anagrafe e fatti chiamare come un terzino ex Toro e Juve:… -