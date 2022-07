JustMe by Roberto Cavalli, cos’è il progetto dello stilista fiorentino (Di mercoledì 20 luglio 2022) JustMe by Roberto Cavalli, cos’è? Non è solamentel’autobiografia ufficiale dello stilista fiorentino, o un semplice locale, ma un vero e proprio concept nato da Cavalli, che a quanto pare, avrebbe sempre desiderato trasporre la sua arte e la passione per la moda, in un vero e proprio lifestyle. Da questa idea infatti, è nato il locale JustMe by Roberto Cavalli in Versilia, che con le sue spiagge e il suo splendido mare non poteva non essere il luogo giusto per far parte di un simile progetto così ambizioso. Ma JustMe by Roberto Cavalli è anche un film. Il progetto dello stilista è ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 luglio 2022)by? Non è solamentel’autobiografia ufficiale, o un semplice locale, ma un vero e proprio concept nato da, che a quanto pare, avrebbe sempre desiderato trasporre la sua arte e la passione per la moda, in un vero e proprio lifestyle. Da questa idea infatti, è nato il localebyin Versilia, che con le sue spiagge e il suo splendido mare non poteva non essere il luogo giusto per far parte di un similecosì ambizioso. Mabyè anche un film. Ilè ...

Sorpresa: in dieci anni più imprese balneari (nonostante la Bolkestein) Aumentano gli stabilimenti balneari in Versilia rispetto a dieci anni fa. Lo dicono i dati di Union Camere. Ultimo arrivato l'esclusivo beach club JustMe di Roberto Cavalli a Focette. Ma il patron del Bagno Piero Roberto Santini difende la tradizione "lenta" della spiaggia fortemarmina. DireDonna JustMe by Roberto Cavalli, cos'è il progetto dello stilista fiorentino L'italianissimo Roberto Cavalli ha appena inaugurato il suo primo locale a tema proprio in Versilia, la meta del luxury e della moda. Cos'è JustMe by Roberto Cavalli Roberto Cavalli una vera icona. Indiscusso conoscitore dell'alta moda e del made in Italy, lo stilista è diventata una vera icona pop JustMe by Roberto Cavalli, cos'è Da questa idea infatti, è nato i ...