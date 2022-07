Jessica Selassié mostra a tutti la sua nuova immagine: che trasformazione! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver conquistato una miriade di fan, Jessica Selassié li sorprende tutti con una trasformazione che lascia di stucco: l’avete vista? Dolcezza e fascino sono le ‘armi’ con cui ha conquistato il pubblico del GF Vip 6 ed ora che non è più nella famosa casa di Cinecittà dove ha trionfato sugli altri concorrenti, Jessica Selassié L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo aver conquistato una miriade di fan,li sorprendecon una trasformazione che lascia di stucco: l’avete vista? Dolcezza e fascino sono le ‘armi’ con cui ha conquistato il pubblico del GF Vip 6 ed ora che non è più nella famosa casa di Cinecittà dove ha trionfato sugli altri concorrenti,L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

CCuccaru : RT @Martyfrongillo: La fila per essere adottate da Jessica Makonnen Haile Selassie dov’è ?! ?????? #jeru #teamJJ - CCuccaru : RT @Martyfrongillo: Jessica J. Makonnen Haile Selassie, signore e signori… mi inchino ???????? #jeru #teamJJ - LaFra84699929 : RT @Martyfrongillo: La fila per essere adottate da Jessica Makonnen Haile Selassie dov’è ?! ?????? #jeru #teamJJ - Martyfrongillo : La fila per essere adottate da Jessica Makonnen Haile Selassie dov’è ?! ?????? #jeru #teamJJ - Martyfrongillo : Jessica J. Makonnen Haile Selassie, signore e signori… mi inchino ???????? #jeru #teamJJ -

GF Vip, ex concorrente vista 'sbraitare e mettersi a piangere': il motivo Stando pertanto alle IG Stories dell'ex concorrente del GF Vip, Jessica Selassiè, sarebbe poi arrivata la smentita a quelle indiscrezioni che vedevano le tre sorelle le protagoniste di questo ... Manuel Bortuzzo infastidito dalle foto di Lulù Selassié La sua dura reazione ...scatti fotografici di Lulù Selassié in cui si è immortalata in lingerie scrivendo: 'Sono il sogno di ogni fotografo', hanno scatenato anche la reazione di Barù Gaetani , con cui sua sorella Jessica ... Roccarainola.net Stando pertanto alle IG Stories dell'ex concorrente del GF Vip,Selassiè, sarebbe poi arrivata la smentita a quelle indiscrezioni che vedevano le tre sorelle le protagoniste di questo ......scatti fotografici di Lulùin cui si è immortalata in lingerie scrivendo: 'Sono il sogno di ogni fotografo', hanno scatenato anche la reazione di Barù Gaetani , con cui sua sorella... Jessica Selassiè senza vergogna, da scandalo con un gesto scabroso [VIDEO]