Jesi, precipita dal terzo piano di Banca Intesa: morto a 56 anni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ha aperto la finestra dell'ufficio dove lavorava, al terzo piano della sede principale di Banca Intesa a Jesi , e si è gettato nel vuoto . Una tragedia inspiegabile che ha sconvolto i colleghi di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ha aperto la finestra dell'ufficio dove lavorava, aldella sede principale di, e si è gettato nel vuoto . Una tragedia inspiegabile che ha sconvolto i colleghi di ...

Pubblicità

viveremarche : Jesi: tragedia in centro, donna precipita dal quarto piano, non ce l'ha fatta - YouTvrs : Precipita nel vuoto dall'ultimo piano del palazzo storico: muore una donna - - newsjesi : #Jesi - Giovane donna precipita da un appartamento in centro e muore -