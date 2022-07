Jacobs: “Ho rosicato, ma ora penso agli Europei” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marcell Jacobs ha risposto con grande serenità a tutte le domande che gli sono state poste all'indomani del ritiro per infortunio dai mondiali. "Vedere la finale in tv non l'ho vissuta benissimo - ha detto - fa parte del nostro sport e quest'anno purtroppo è successo troppo spesso. Avrei voluto essere lì, vedere la mia corsia vuota in semifinale mi ha fatto rosicare tantissimo ma mi ha dato ancora più energia per tornare più forte di prima. Non è nulla di grave ma devo farlo per fare le cose nel migliore dei modi. Sono stato io per primo a forzare in alcuni casi perché non ce la faccio a guardare gli altri dal divano di casa ma bisogna fare le cose con calma in vista degli Europei". Su Tamberi dice: "Ero allo stadio ed è stato emozionante vedendo le difficoltà da cui veniva, ha tirato fuori tutto il suo carattere dimostrando di valere tantissimo. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marcellha risposto con grande serenità a tutte le domande che gli sono state poste all'indomani del ritiro per infortunio dai mondiali. "Vedere la finale in tv non l'ho vissuta benissimo - ha detto - fa parte del nostro sport e quest'anno purtroppo è successo troppo spesso. Avrei voluto essere lì, vedere la mia corsia vuota in semifinale mi ha fatto rosicare tantissimo ma mi ha dato ancora più energia per tornare più forte di prima. Non è nulla di grave ma devo farlo per fare le cose nel migliore dei modi. Sono stato io per primo a forzare in alcuni casi perché non ce la faccio a guardare gli altri dal divano di casa ma bisogna fare le cose con calma in vista degli". Su Tamberi dice: "Ero allo stadio ed è stato emozionante vedendo le difficoltà da cui veniva, ha tirato fuori tutto il suo carattere dimostrando di valere tantissimo. ...

