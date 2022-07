Italia-Olanda volley oggi, Nations League: orario 20 luglio, programma, tv, streaming (Di mercoledì 20 luglio 2022) oggi, mercoledì 20 luglio (ore 21.00), la Nazionale maschile di pallavolo scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna, per disputare il match contro i Paesi Bassi, valido per i quarti di finale della volleyball Nations League 2022. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, avendo già battuto gli orange nell’ultimo incontro della fase preliminare. L’impegno non dovrà comunque essere sottovalutato, i Campioni d’Europa dovranno disputare una partita di spessore se vorranno qualificarsi alla semifinale. Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sulla regia di Simone Giannelli, Yuri Romanò e Ivan Zaytsev potranno alternarsi nel ruolo di opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori di riferimento, Simone Anzani e Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso il libero. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022), mercoledì 20(ore 21.00), la Nazionale maschile di pallavolo scenderà in campo alla Unipol Arena di Bologna, per disputare il match contro i Paesi Bassi, valido per i quarti di finale dellaball2022. Gli azzurri partiranno con i favori del pronostico, avendo già battuto gli orange nell’ultimo incontro della fase preliminare. L’impegno non dovrà comunque essere sottovalutato, i Campioni d’Europa dovranno disputare una partita di spessore se vorranno qualificarsi alla semifinale. Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sulla regia di Simone Giannelli, Yuri Romanò e Ivan Zaytsev potranno alternarsi nel ruolo di opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori di riferimento, Simone Anzani e Gianluca Galassi al centro, Fabio Balaso il libero. ...

