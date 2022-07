Italia | Guagni | «Il girone era alla nostra portata Dispiace uscire così»

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Alia, difensore del Milan, ha parlato dell’eliminazione dell’all’Europeo ai microfoni di Radio Toscana Alia, difensore del Milan, ha parlato dell’eliminazione dell’all’Europeo ai microfoni di Radio Toscana. Le sue dichiarazioni: «L’Europeo? Avevamo preparato bene questa spedizione, purtroppo non sono arrivati i risultati sperati. Dovremo analizzare le cose che non hanno funzionato. Resettare e ripartire perché avremo degli impegni importanti a settembre.in unche era». L'articolo proviene da Calcio News 24.

