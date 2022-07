Inter, si complica Skriniar al Psg. I francesi possono virare su Mukiele del Lipsia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sembra complicarsi la strada che porterebbe Milan Skriniar dall’Inter fino al Psg alla corte di Galtier. Lo slovacco sembrava promesso sposo del club parigino, ma la trattativa secondo quanto riferisce L’Equipe si è un po’ arenata e così i francesi starebbero virando su un altro difensore, vale a dire Mukiele del Lipsia, che stando a quanto filtra ha un accordo di massima col club e dovrà aspettare che le due società si mettono d’accordo sul prezzo del suo cartellino. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sembrarsi la strada che porterebbe Milandall’fino al Psg alla corte di Galtier. Lo slovacco sembrava promesso sposo del club parigino, ma la trattativa secondo quanto riferisce L’Equipe si è un po’ arenata e così istarebbero virando su un altro difensore, vale a diredel, che stando a quanto filtra ha un accordo di massima col club e dovrà aspettare che le due società si mettono d’accordo sul prezzo del suo cartellino. SportFace.

Pubblicità

infoitsport : Inter, scoppia il caso: il no di Dybala complica la vita, un big pronto a partire - infoitsport : Ceccarini: “Si complica la pista Bremer per l’Inter. Milenkovic è la prima alternativa” - infoitsport : Ceccarini: “Bremer si complica. Inter, Milenkovic è la prima scelta” - giuliamangano1 : Dopo la “beffa” Bremer, per l’Inter si complica la situazione Skriniar. Se lo vendi succede un macello e qualsiasi… - LucaCrn77 : @katianicotra Cartellino pagato circa 15 mln più dell'offerta dell'inter e ingaggio 2,5 milioni in più. Molto bene… -