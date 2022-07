Inter, rumors su Dzeko: ci pensa anche il Borussia Dortmund (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il bosniaco finisce nel mirino di una big di Bundesliga: il Borussia Dortmund sulle tracce di Edin Dzeko. Le ultime Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il Borussia Dortmund starebbe pensando a Edin Dzeko. L’idea dei gialloneri sarebbe nata dopo la rivelazione del tumore che ha colpito Haller, che rischia seriamente di veder terminare anzitempo la propria carriera. Affare comunque difficile, visto che i teutonici vorrebbero che l’Inter liberasse il giocatore gratis, senza contare che Inzaghi ritiene il bosniaco ancora un giocatore importante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il bosniaco finisce nel mirino di una big di Bundesliga: ilsulle tracce di Edin. Le ultime Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, ilstarebbendo a Edin. L’idea dei gialloneri sarebbe nata dopo la rivelazione del tumore che ha colpito Haller, che rischia seriamente di veder terminare anzitempo la propria carriera. Affare comunque difficile, visto che i teutonici vorrebbero che l’liberasse il giocatore gratis, senza contare che Inzaghi ritiene il bosniaco ancora un giocatore importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

