Inter | dopo Vidal anche Sanchez al Flamengo? Ecco la risposta del vicepresidente

FBiasin : #Inter, #Dybala e #Bremer sono ovviamente due storie molto diverse: - Giusto o sbagliato che sia, sull’argentino è… - FcInterNewsit : ? Perdere Bremer dopo mesi di trattativa e lasciarlo alla Juve è già di per sé difficile da accettare. Ora tutto di… - tancredipalmeri : Che poi se l’Inter perde Bremer dopo aver perso Dybala, ma tiene Skriniar, in verità guardando allo stato generale… - Dipo_21 : @flagellodisild @ThamayJ @il_Malpensante @marcouematsu @pisto_gol @DanieleStampeg2 Ma tu sai che dopo il processo S… - aboutgaia : RT @calcio_andrea: remer che esulta a san siro contro l'inter dopo il suo gol decisivo. -

... MILENKOVIC della Fiorentina: anche qui è possibile una sfida con l'. Sempre che i nerazzurri ...una lunga trattativa, il passaggio delle quote si concretizzerà in due anni e sarà diviso in ...Paulo Dybala alla Roma , per l'è sfumato un altro obiettivo importante di mercato con il trasferimento di Gleison Bremer alla Juventus . Ma i nerazzurri almeno un difensore lo dovranno ...Il Flamengo è riuscita a portarsi a casa Arturo Vidal, ma non farà lo stesso con Alexis Sanchez. Ad affermarlo è il vicepresidente del club brasiliano, Marcos Braz, che alla domanda sul possibile acqu ...Bremer è ormai un giocatore della Juventus e a questo punto si complica non poco il passaggio di Skriniar al PSG. I campioni di Francia del Paris Saint-Germain sono ...