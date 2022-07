Insulti da Rhove contro i Pinguini Tattici Nucleari durante un concerto: cos’è successo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il dissing di Rhove contro i Pinguini Tattici Nucleari non ha fine, specialmente da quando la band di Riccardo Zanotti ha detto la sua sulle polemiche lanciate dal rapper la settimana scorsa. Lui, la voce di Compliqué, durante una delle date più recenti ha usato parole pesanti nei confronti della band di Ringo Starr. L’antefatto La settimana scorsa il rapper ha fatto parlare di sé per aver protestato contro il pubblico che non ballava durante la sua esibizione. Per questo Rhove aveva interrotto il brano in esecuzione per invitare i presenti a una maggiore partecipazione. “Non state ballando un ca**o”, aveva detto. L’episodio, accompagnato da un video immortalato da un fan, aveva fatto discutere e i Pinguini ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il dissing dinon ha fine, specialmente da quando la band di Riccardo Zanotti ha detto la sua sulle polemiche lanciate dal rapper la settimana scorsa. Lui, la voce di Compliqué,una delle date più recenti ha usato parole pesanti nei confronti della band di Ringo Starr. L’antefatto La settimana scorsa il rapper ha fatto parlare di sé per aver protestatoil pubblico che non ballavala sua esibizione. Per questoaveva interrotto il brano in esecuzione per invitare i presenti a una maggiore partecipazione. “Non state ballando un ca**o”, aveva detto. L’episodio, accompagnato da un video immortalato da un fan, aveva fatto discutere e i...

Pubblicità

infoitcultura : Rhove e gli insulti ai fan, Ultimo dice la sua - gossipnewitalia : Del caso di Rhove e le lamentele con il pubblico ne hanno parlato più o meno tutti, anche molti colleghi del cantan… - StratocasterAle : Rhove é un pagliaccio??(non perché insulti i ptn ma proprio per com’è il personaggio) #Rhove #pinguinitatticinucleari - direpuntoit : #Rhove ancora contro i #pinguinitatticinucleari: insulti sul palco contro la band. Guarda il video. - tinaverso : RT @RickyAbsol: Ma in che senso Rhove in apertura a Stromae? Vogliono che prenda un po' di bottiglie e insulti dal pubblico? -