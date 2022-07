(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – L’tecnologicail settore del. E’ il caso di(On your own), il nuovo applicativo di self ordering che agevola il lavoro di camerieri e gestori e che ha fatto registrare non solo un incremento degli ordini ma soprattutto dei riordini fino a un +22% stimato, in particolare quando il locale è affollato e lo staff non riesce a gestire adeguatamente tutte le richieste, portando così ad aumentare lo(+12% stimato) e il fatturato, agevolando anche il turnover dei tavoli. Il nuovo applicativo di self ordering agevola infatti il lavoro di camerieri e gestori, permettendo ai clienti di ordinare e pagare al tavolo direttamente dal proprio smartphone in totale autonomia e in qualsiasi momento.nasce dall’idea ...

Innovazione, Onyon potenzia il food e spinge del 12% lo scontrino medio (Adnkronos) – L'innovazione tecnologica potenzia il settore del food. E' il caso di Onyon (On your own), il nuovo applicativo di self ordering che agevola il lavoro di camerieri e gestori e che ha fatto registrare non solo un incremento degli ordini ma soprattutto dei riordini fino a un +22% stimato, in particolare quando il locale è affollato e lo staff non riesce a gestire adeguatamente tutte le richieste, portando così ad aumentare lo scontrino medio (+12% stimato) e il fatturato, agevolando anche il turnover dei tavoli. Il nuovo applicativo di self ordering agevola infatti il lavoro di camerieri e gestori, permettendo ai clienti di ordinare e pagare al tavolo direttamente dal proprio smartphone in totale autonomia e in qualsiasi momento. Onyon nasce dall'idea ...