Inghilterra-Spagna oggi in tv | orario e diretta streaming quarti di finale Europei femminili 2022

L'orario e la diretta tv di Inghilterra-Spagna, match valido per la seconda giornata degli Europei femminili 2022. Le padrone di casa vogliono continuare con questo passo, dopo la vittoria del girone, ugualmente le spagnole dopo il loro secondo posto. L'obiettivo sarà quello di provare a passare il turno volando in semifinale. Calcio d'inizio alle ore 21:00 di mercoledì 20 luglio al The American Express Community Stadium di Brighton. La partita sarà trasmessa in diretta da Rai Sport+HD, e in streaming su sport.rainews.it e Rai Play.

