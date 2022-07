Influenza e Covid-19, perché la vaccinazione potrebbe essere doppia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diciamolo. Tra mascherine, distanziamenti, lockdown per limitare il rischio di contagi da virus SarsCoV-2, negli ultimi due inverni abbiamo praticamente dimenticato l’Influenza. Ma non bisogna sottovalutare il virus di stagione, anche perché ci sono i segnali di un’inversione di tendenza che potrebbe risultare estremamente preoccupante per l’inverno, con una riaccensione dei casi di Influenza e contemporanea circolazione del virus Sars-CoV-2. Per questo le società scientifiche ricordano l’importanza della vaccinazione antInfluenzale, con un documento che ribadisce il significato della necessaria campagna di profilassi, in particolare per i soggetti a rischio per età o per fragilità. Il tutto, considerando che un eventuale richiamo per il vaccino Covid ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diciamolo. Tra mascherine, distanziamenti, lockdown per limitare il rischio di contagi da virus SarsCoV-2, negli ultimi due inverni abbiamo praticamente dimenticato l’. Ma non bisogna sottovalutare il virus di stagione, ancheci sono i segnali di un’inversione di tendenza cherisultare estremamente preoccupante per l’inverno, con una riaccensione dei casi die contemporanea circolazione del virus Sars-CoV-2. Per questo le società scientifiche ricordano l’importanza dellaantle, con un documento che ribadisce il significato della necessaria campagna di profilassi, in particolare per i soggetti a rischio per età o per fragilità. Il tutto, considerando che un eventuale richiamo per il vaccino...

