Inchiesta assenteismo al Loreto Mare | Pm chiede pene per due medici

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sostituto procuratore di Napoli Ida Frongillo, nell’ambito del procedimento stralcio dell’indagine che riguarda i presunti casi dinell’ospedaledi Napoli, ha formulato oggi, al giudice della prima sezione penale del Tribunale di Napoli, le istanze di condanna relative a dueper i quali ha chiesto, rispettivamente, due anni di reclusione e una multa da 1800 euro, e un anno e 4 mesi. I dueavrebbero dovuto lavorare in esclusiva per l’Asl Napoli 1 e invece, dalle indagini, è emerso che prestavano servizio anche privatamente. Per entrambi il magistrato ha chiesto anche la sospensione della pena. Alle richieste del pubblico ministero ha fatto seguito l’arringa dell’avvocato Gennaro De Falco, legale dell’Asl Napoli 1 Centro, che si è ...

