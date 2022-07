Incendio Carso | Trieste | ' A rischio elettricità e acqua' Toscana | Massarosa | 500 evacuati

Pubblicità

TgrRaiFVG : Il rogo del Carso: decine di ettari in fiamme fra Doberdò e Duino Aurisina, a Sablici evacuate una ventina di perso… - TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - Agenzia_Ansa : Incendi sul Carso, Monfalcone invasa dal fumo. Chiuso per oggi lo stabilimento Fincantieri, stop a tutte le attivit… - Se23rex : #Carso #incendio#Monfalcone ora si sta espandendo anche oltre confine. Sindaco di #Gorizia raccomanda di rimanere… - enrica_emme : RT @OmarNews24: PROBABILE BLACKOUT ELETTRICO A TRIESTE. EVITARE L’USO DEGLI ASCENSORI. POTREBBERO VERIFICARSI ANCHE PROBLEMI ALL’EROGAZIONE… -

SULARRIVA IN SLOVENIA 'PROBLEMI AL LISERT E METANODOTTI', una fitta nube di fumo vista dai residenti di San Canzian d'Isonzo Gli incendi sulitaliano si sono ...In mattinata era stata diffusa la notizia dello spegnimento di unscoppiato ieri tra Miren e Opatje Selo, in una zona più a nord di quella ora interessata dal fuoco. Incendi sul, ...Ancora critica la situazione sul Carso dopo l'incendio divampato sul tratto ferroviario Trieste-Monfalcone. Evacuate 200 persone a Jemiano ...Anche alcuni paesi in Slovenia sono stati evacuati. La situazione peggiora ora dopo ora. Gli incendi sul Carso si sono estesi anche oltre frontiera, in Slovenia e quattro paesini appena oltre il confi ...