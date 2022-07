Incendio a Massarosa in Versilia, vento rinforza fiamme: evacuate altre famiglie (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Le fiamme che da 2 giorni stanno distruggendo ettari di bosco nel comune versiliese di Massarosa non si fermano. Nella notte a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutando direzione, spiegano i vigili del fuoco, sono arrivati vicino alle abitazioni di Miglianello, Pieve a Elici , Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto. I nuclei abitati minacciati sono stati fatti evacuare. Ancora attivo il fronte di Fibbialla. Le operazioni continuano non senza difficoltà. Durante la notte alcune situazioni critiche anche per il personale antIncendio, dovute alla variazione di vento, alla scarsa visibilità e alle zone impervie. Diverse le esplosioni di serbatoi di Gpl. Sono a lavoro ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Leche da 2 giorni stanno distruggendo ettari di bosco nel comune versiliese dinon si fermano. Nella notte a causa deli fronti di fiamma si sonoti e mutando direzione, spiegano i vigili del fuoco, sono arrivati vicino alle abitazioni di Miglianello, Pieve a Elici , Montigiano, coinvolgendo anche gli insediamenti posti a fondo valle di via di Roncò, via Acquachiara e via Polla di Morto. I nuclei abitati minacciati sono stati fatti evacuare. Ancora attivo il fronte di Fibbialla. Le operazioni continuano non senza difficoltà. Durante la notte alcune situazioni critiche anche per il personale ant, dovute alla variazione di, alla scarsa visibilità e alle zone impervie. Diverse le esplosioni di serbatoi di Gpl. Sono a lavoro ...

