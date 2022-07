Incendi boschivi, volontari Protezione Civile Campania in azione a Caserta, Lettere e Taurano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sono dodici gli Incendi che stanno interessando oggi il territorio regionale. Tre i fronti di fuoco principali in provincia di Caserta: Mondragone, Sessa Aurunca e la valle di Maddaloni al confine con Caserta dove sono state evacuate alcune abitazioni ed è stata interrotta la linea ferroviaria Caserta-Maddaloni. Lo comunica la Protezione Civile della Regione Campania che sta attualmente operando sulla zona complessivamente con tre elicotteri e due Canadair nazionali (due elicotteri e un Canadair a Caserta-Maddaloni, un canadair e un elicottero a Mondragone). Inviate squadre di volontari a Sessa Aurunca dove stamattina è ripreso un focolaio. Ieri la Protezione Civile regionale con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Sono dodici gliche stanno interessando oggi il territorio regionale. Tre i fronti di fuoco principali in provincia di: Mondragone, Sessa Aurunca e la valle di Maddaloni al confine condove sono state evacuate alcune abitazioni ed è stata interrotta la linea ferroviaria-Maddaloni. Lo comunica ladella Regione Campania che sta attualmente operando sulla zona complessivamente con tre elicotteri e due Canadair nazionali (due elicotteri e un Canadair a-Maddaloni, un canadair e un elicottero a Mondragone). Inviate squadre dia Sessa Aurunca dove stamattina è ripreso un focolaio. Ieri laregionale con ...

