Incendi a Empoli e Scandicci | caos treni e code sulla Fi Pi Li - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Disagi per i viaggiatori alla stazione didopo l'o Per approfondire : Articolo :o Massarosa, ultime notizie: 10 case bruciate, 800 ettari in fumo, 500 sfollati Articolo : ...

Pubblicità

Nazione_Empoli : Allarme incendi, parola d’ordine: prudenza Sterpaglie in fiamme, due interventi dei vigili del fuoco -

... La Spezia, colline in fiamme e case minacciate Articolo : Incendio sul Monte Serra: "È doloso, atto scellerato e disgustoso" Altriin Toscana. Siamo adove nel pomeriggio è divampato ...L'unico rogo attivo nel pomeriggio nell'Empolese è quello all'uscita diEst ( QUI la notizia)...di tutti i cittadini che per primi possono contribuire ad abbattere il rischio didi ...La diretta sulla situazione dei roghi che stanno devastando la Penisola. Il fuoco divampa anche in altre zone d'Europa, un uomo trovato carbonizzato nel ...Incendio nel pomeriggio nel comune di Empoli, in prossimità dell’uscita di Empoli est della S.G.C. Fi.Pi.Li. Intorno alle 15.10 di oggi, mercoledì 20 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un ...