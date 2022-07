In Ucraina si valuta la possibilità di legalizzare il matrimonio omosessuale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da mesi martoriata dalla guerra, che non accenna a fermare la sua scia di morte e distruzione, in Ucraina avanza però anche la richiesta di legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Come abbiamo già sottolineato più volta, l’invasione delle truppe russe nella nazione rappresenta una minaccia particolarmente grave per la comunità Lgbtq+, visto la –mai celata– linea politica omofoba e contraria a tutto ciò che non rientri nell’eteronormatività del presidente Putin. Una ragione che ha spinto un’attivista, Anastasia Andriivna Sovenko, a lanciare una petizione online per rendere legali i matrimoni omosessuali nel bel mezzo della guerra, perché, come scrive nella pagine web dedicata: “In questo momento, ogni giorno può essere l’ultimo. Consenti alle persone dello stesso sesso di avere l’opportunità di creare una famiglia e avere un ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da mesi martoriata dalla guerra, che non accenna a fermare la sua scia di morte e distruzione, inavanza però anche la richiesta di legalizzazione deltra persone dello stesso sesso. Come abbiamo già sottolineato più volta, l’invasione delle truppe russe nella nazione rappresenta una minaccia particolarmente grave per la comunità Lgbtq+, visto la –mai celata– linea politica omofoba e contraria a tutto ciò che non rientri nell’eteronormatività del presidente Putin. Una ragione che ha spinto un’attivista, Anastasia Andriivna Sovenko, a lanciare una petizione online per rendere legali i matrimoni omosessuali nel bel mezzo della guerra, perché, come scrive nella pagine web dedicata: “In questo momento, ogni giorno può essere l’ultimo. Consenti alle persone dello stesso sesso di avere l’opportunità di creare una famiglia e avere un ...

