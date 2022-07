In Habilita San Marco nuovi test per valutare la capacità dell’udito

Pubblicità

BergamoNews.it

Anche Enza Anemolo , infermiera e case manager alla struttura socio sanitariaDonatodi Osio Sotto, in provincia di Bergamo, è presente al raduno di Pontedera anch'essa in qualità di ...La "poliziotto ad honorem" Enza Anemolo, infermiera e case manager presso la struttura socio sanitaria "Donato" di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, ha ricevuto il riconoscimento due ... Habilita San Marco, potenziato il servizio di otorinolaringoiatria