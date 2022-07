In anteprima il video Big Bang nuovo singolo dei Blonde Brothers

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Inildeidel"Big" tratto dal loroalbum "Emozioni Fast Food". Si tratta del quinto album in studio dei, il duo rock veneto che, dopo l'esperienza nel programma The Winner Is su Canale 5, ha collezionato successi e soddisfazioni, conquistando il cuore del suo pubblico. Ilprogetto discografico è anticipato dal brano Big, una hit estiva e orecchiabile in perfetto stile pop country, che strizza l'occhiolino alla dance. Una vita senza gravità, per superare ogni confine insieme a lei che diventa il suo navigatore satellitare, la via lattea dove viaggiare e vivere un universo di sensazioni ...