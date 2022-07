Immissioni in ruolo docenti 2022 da concorsi ordinari 2020: quali posti potranno essere recuperati (e quanti se ne perdono) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le Immissioni in ruolo ordinarie vengono effettuate dalle GaE e dalle graduatorie di merito concorsuali: come procedere in caso di esaurimento delle une o delle altre. Restituzione posti 2021/22 alle GM. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 luglio 2022) Leine vengono effettuate dalle GaE e dalle graduatorie di merito concorsuali: come procedere in caso di esaurimento delle une o delle altre. Restituzione2021/22 alle GM. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2022 da concorsi ordinari 2020: quali posti potranno essere recuperati (e quanti se ne… - TecnicaScuola : Immissioni in ruolo da GM del concorso straordinario bis, posti accantonati -- - zazoomblog : Immissioni in ruolo docenti: più di 30 mila posti di sostegno pochi candidati nelle graduatorie degli ultimi concor… - AniefTorino : ?? IMMISSIONI IN RUOLO PIEMONTE: scelta provincia INFANZIA/PRIMARIA aspiranti in GM/GAE – Turno di nomina su Istanze… - AniefTorino : IMMISSIONI IN RUOLO PIEMONTE: scelta provincia INFANZIA/PRIMARIA aspiranti in GM/GAE – Turno di nomina su Istanze o… -