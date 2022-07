Ilary Blasi si separa da Totti e Lenor cambia lo spot – Video

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - CronacaSocial : Separazione Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta il nome di Alvin: che ruolo ha il conduttore in questa vicenda? ??… - anna30048679 : RT @LucaDellaPorta5: Francesco Totti e Ilary Blasi - Sei unica #tottiblasi -

Per Francesco Totti potrebbero aprirsi nuove prospettive professionali. Dopo la separazione dal'ex numero 10 della Roma sembra essere entrato nel mirino della RAI . La tv di stato lo ingaggerà per fare concorrenza a qualche programma condotto dalla ex moglie Photo Credits: ...Dopo 17 anni d'amore, il matrimonio tra Francesco Totti eè giunto al capolinea. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la conduttrice romana riceverà un cospicuo assegno di mantenimento. Inoltre, la 41enne continuerà a vivere nella casa ...Per Francesco Totti potrebbero aprirsi nuove prospettive professionali. Dopo la separazione da Ilary Blasi l’ex numero 10 della Roma sembra essere entrato nel mirino della RAI. La tv di ...In seguito alla separazione tra l'ex Capitano della Roma e la conduttrice Mediaset, una nota azienda avrebbe deciso di apportare delle modifiche ad una pubblicità ...