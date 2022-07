Ilary Blasi furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Avevano un patto per salvare le apparenze” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilary Blasi sarebbe furiosa per le foto pubblicate da Chi che ritraggono Francesco Totti con Noemi Bocchi. Il motivo? Sarebbe venuto meno un patto che in qualche modo i due ex coniugi avrebbero stretto: non farsi beccare con nuove fiamme per una questione di facciata e per tutelare i figli. Ma le cose, come sappiamo, sono andate diversamente. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i dettagli della separazione tra la Blasi e Totti faticano a venire a galla perché l’intera Capitale avrebbe fatto scudo per proteggere l’ex capitano della Roma. Insomma, la storia tra il ‘Pupone’ e la Bocchi pare fosse nota nell’ambiente ma nessuno si era sbottonato. Totti “ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)sarebbeper lepubblicate da Chi che ritraggonocon. Il motivo? Sarebbe venuto meno unche in qualche modo i due ex coniugi avrebbero stretto: non farsi beccare con nuove fiamme per una questione di facciata e per tutelare i figli. Ma le cose, come sappiamo, sono andate diversamente. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i dettagli della separazione tra lafaticano a venire a galla perché l’intera Capitale avrebbe fatto scudo per proteggere l’ex capitano della Roma. Insomma, la storia tra il ‘Pupone’ e lapare fosse nota nell’ambiente ma nessuno si era sbottonato.“ha ...

