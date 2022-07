Ilary Blasi è furiosa con Totti | “Il patto era di tenere nascosto il flirt con Noemi Bocchi”

(Di mercoledì 20 luglio 2022)è una donna privilegiata, che indossa abiti costosi e che frequenta i saloni estetici di Roma nord. È una mamma separata, ma non divorziata perché l’accordo per la fine del matrimonio con Mario Caucci, nonostante i due siano divisi da anni, non c’è ancora. Una certezza su tutte è chenon è stata la causa della separazione tra FrancescoFrequentano lo stesso circolo sportivo di Padel, ma di lei sulla pagina Instagram del centro non c’è traccia, del suo lavoro nemmeno. Il messaggio è chiaro: Francesconon ha traditocon, la sua nuova fiamma. Tanto che “ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere avuto una relazione con ...

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - leggoit : Ilary Blasi furiosa. Le foto di Totti e Noemi Bocchi non dovevano uscire: «Il patto era un altro» - telodogratis : Francesco Totti o Ilary Blasi? Con chi stanno gli italiani -

La separazione trae Francesco Totti non è l'evento ...Un riferimento alla separazione dei genitori Francesco Totti eIl cast di Ballando con le Stelle potrebbe 'allargarsi' e Milly Carlucci lascia le porte aperte a nuove entrate . Si dice ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Da giorni non si fa altro che parlare del matrimonio giunto al capolinea tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e Ilary Blasi, la conduttrice che recentemente abbiamo visto al timone ...