Ilary Blasi e Francesco Totti tornano insieme, il VIDEO della verità (Di mercoledì 20 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme? Spunta un VIDEO sui social che ha lasciato i fan a bocca aperta: cosa è successo nelle ultime ore tra i due vip, un evento inaspettato ha fatto tornare un filo di speranza Francesco Totti e Ilary Blasi, la verità sulla loro storia (Instagram) ESCLUSIVA.COMPassano i giorni, ma il web non si ferma e continua a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi e della loro separazione. Sono tanti a sperare in un ritorno di fiamma, qualcuno non riesce proprio a mettersi l’anima in pace e c’è chi farebbe carte false per vederli di nuovo insieme. A tal proposito, in ... Leggi su esclusiva (Di mercoledì 20 luglio 2022)di nuovo? Spunta unsui social che ha lasciato i fan a bocca aperta: cosa è successo nelle ultime ore tra i due vip, un evento inaspettato ha fatto tornare un filo di speranza, lasulla loro storia (Instagram) ESCLUSIVA.COMPassano i giorni, ma il web non si ferma e continua a parlare diloro separazione. Sono tanti a sperare in un ritorno di fiamma, qualcuno non riesce proprio a mettersi l’anima in pace e c’è chi farebbe carte false per vederli di nuovo. A tal proposito, in ...

