Ilary Blasi | come ha reagito alle FOTO di Totti con Noemi Bocchi pubblicate da Chi? Ecco cosa ha fatto

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - occhio_notizie : Ilary Blasi furiosa con Totti: “Il patto era che non si facessero beccare con altre persone” #ilaryblasi… - carlomarchisio : Ma quanto è diventata bona Ilary Blasi negli ultimi giorni? -

e Francesco Totti , mentre il web ancora si interroga sulla rottura, la coppia pensa al futuro anche dal punto di vista lavorativo. In quali programmi tv li vedremo Photo Credits: ...Sui social ha cominciato a circolare un video su Francesco Totti che, si diceva, si è imbarcato per la Tanzania per raggiungeree i figli Isabel, Chanel e Cristian. Peccato però che si tratti di un fake. Ecco la verità sul capitano. Photo Credits: Kikapress; music: 'A day to remember' from Bensound.comMetti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Dopo la separazione con Francesco Totti, Lenor modifica la pubblicità che vede protagonista Ilary Blasi, scopriamo come ...