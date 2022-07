“Il voto sulla risoluzione Casini? Noi non parteciperemo” annunciano Lega, Forza Italia e M5S (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una reazione fulminea e all’unisono quella esternata dalla Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: non intendono partecipare al voto sulla risoluzione Casini. Come ha infatti affermato il senatore Salvini ai cronisti, “Certo che non votiamo la mozione Casini...”. Del resto, dopo la replica del premier, nell’area del centrodestra, da subito Lega e Fi con Udc e Nci, hanno manifestato l’intenzione di non partecipare al voto di fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, dove si legge che “udite le comunicazioni del premier, le approva‘. Tuttavia, uscendo, il leader del Carroccio spiega che “Farò quello che mi dice il mio capogruppo, vediamo, io non mi intendo dei tecnicismi”. Bernini ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una reazione fulminea e all’unisono quella esternata dallae Movimento 5 Stelle: non intendono partecipare al voto. Come ha infatti affermato il senatore Salvini ai cronisti, “Certo che non votiamo la mozione...”. Del resto, dopo la replica del premier, nell’area del centrodestra, da subitoe Fi con Udc e Nci, hanno manifestato l’intenzione di non partecipare al voto di fiduciapresentata da Pier Ferdinando, dove si legge che “udite le comunicazioni del premier, le approva‘. Tuttavia, uscendo, il leader del Carroccio spiega che “Farò quello che mi dice il mio capogruppo, vediamo, io non mi intendo dei tecnicismi”. Bernini ...

