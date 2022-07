Il video-choc del matrimonio | la tragedia | cosa accade un minuto prima del sì | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Una scena spaventosa quella a cui sposi e invitati a unhanno dovuto assistere. Siamo alle Hawaii, dove una serie di onde giganti ha investito e rovinato la cerimonia che si stava celebrando in riva al mare. Nelgirato da alcuni presenti, si vede l'acqua che devasta e prende in pieno tavoli, sedie e tutto l'allestimento della festa. E' successo a Kailua-Kona per la precisione, cioè sulla costa occidentale della Big Island delle Hawaii, zona colpita da una tempesta tropicale pocodell'inondazione. Il filmato, pubblicato dall'account Instagram "Nature Called", mostra il momento esatto in cui le onde superano la battigia e si infrangono con violenza sul party. In quell'istante gli invitati hanno iniziato a correre nella direzione opposta. La forza del mare ha inghiottito palme, sedie e tavolini, ...