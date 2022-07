“Il vero motivo della separazione”. Totti e Ilary, l’amico storico della coppia vuota il sacco (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alex Nuccetelli è lo storico amico di Francesco Totti che ha fatto incontrare per la prima volta l’ex capitano della Roma con Ilary Blasi. L’ex marito di Antonella Mosetti ha più volte raccontato come è nata l’infatuazione tra i due. E lo ha ripetuto durante l’intervista che ha concesso a Estate in diretta, il talk di Rai1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini: “Eravamo a casa della mamma di Francesco Totti, stavamo nella sala hobby dove creavamo delle situazioni divertenti. A un certo punto c’era la tv accesa su Passaparola e lui dice: “Mamma mia, ma la sposerai questa letterina”. Quindi io gli ho risposto: “È una mia amica, veniamo dallo stesso quartiere. E da quel momento è iniziato tutto”. Alex Nuccetelli conosce bene Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alex Nuccetelli è loamico di Francescoche ha fatto incontrare per la prima volta l’ex capitanoRoma conBlasi. L’ex marito di Antonella Mosetti ha più volte raccontato come è nata l’infatuazione tra i due. E lo ha ripetuto durante l’intervista che ha concesso a Estate in diretta, il talk di Rai1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini: “Eravamo a casamamma di Francesco, stavamo nella sala hobby dove creavamo delle situazioni divertenti. A un certo punto c’era la tv accesa su Passaparola e lui dice: “Mamma mia, ma la sposerai questa letterina”. Quindi io gli ho risposto: “È una mia amica, veniamo dallo stesso quartiere. E da quel momento è iniziato tutto”. Alex Nuccetelli conosce bene Francesco ...

