Il trailer di House of the Dragon che evoca Il Trono di Spade tra draghi e lotte di potere (video) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sky ha rilasciato oggi il trailer di House of the Dragon, l’attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva in Italia e visibile anche in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen. Nel trailer di House of the Dragon è evidente l’atmosfera del Trono di Spade: molti draghi e lotte di potere accenderanno la storia, in cui si dovrà decidere chi sarà degno di salire sull’ambito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sky ha rilasciato oggi ildiof the, l’attesissima serie HBO che debutterà in esclusiva in Italia e visibile anche in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Ildie racconta la storia della Casa Targaryen. Neldiof theè evidente l’atmosfera deldi: moltidiaccenderanno la storia, in cui si dovrà decidere chi sarà degno di salire sull’ambito ...

Pubblicità

womarcelojr : House of The Dragon | Trailer revela nova luta pelo Trono de Ferro #houseofthedragon - oggieridomani : HBO ha rilasciato un nuovo trailer per la serie 'House of the Dragon', che è un prequel di 'Game of Thrones'. La pr… - IlCineocchio : Full trailer per #HouseOfTheDragon (serie prequel): serve un drago per sedersi sul Trono di Spade… - glooit : House of the Dragon: il trailer ufficiale della serie prequel di Game of Thrones leggi su Gloo… - comingsoonit : Fuoco e sangue, draghi contro draghi, spade su spade. Ecco l'imponente trailer ufficiale di #HouseOfTheDragon, lo s… -