Il Torino saluta Bremer: 'Ragazzo perbene e professionista esemplare' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino ha ufficializzato il trasferimento di Gleison Bremer alla Juventus. La società... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ilha ufficializzato il trasferimento di Gleisonalla Juventus. La società...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Gleison #Bremer saluta i tifosi del @TorinoFC_1906 con un messaggio sui social - infoitsport : Bremer saluta il Torino: 'Ovunque andrò avrete sempre un tifoso in più' - Sportmediaset - TUTTOJUVE_COM : Il Torino saluta Bremer: 'Grazie di tutto e in bocca al lupo' - sportli26181512 : Bremer saluta il Torino: 'Avrete un tifoso in più': Bremer ha accettato l'offerta della Juventus e dopo aver sosten… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Bremer saluta il Torino: 'Ovunque andrò avrete sempre un tifoso in più' #bremer -