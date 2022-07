Il siluro del centrodestra a Draghi: “Stupiti...”. La mossa che ha portato alla fine (Di mercoledì 20 luglio 2022) La crisi di governo è ormai realtà, con Mario Draghi pronto a dimettersi. A mancare è anche l'appoggio di Forza Italia, con la capogruppo, Anna Maria Bernini, che ha annunciato che i senatori azzurri non parteciperanno al voto sulla risoluzione Casini, sulla quale l'esecutivo ha posto la fiducia: «La fiducia posta oggi andava costruita su altre basi. Noi abbiamo cercato di proporre un nuovo patto, che abbiamo enucleato in una risoluzione del centrodestra di governo, che purtroppo è caduta. Nel suo intervento abbiamo percepito nei confronti del centrodestra un biasimo che ci ha lasciato francamente molto perplessi. Gli sfarinamenti non li abbiamo cercati noi, la tela che noi tessevamo sono stati altri a disfarla». «La crisi non è stata provocata né voluta da Fi - ha aggiunto Bernini in Senato - fino alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) La crisi di governo è ormai realtà, con Mariopronto a dimettersi. A mancare è anche l'appoggio di Forza Italia, con la capogruppo, Anna Maria Bernini, che ha annunciato che i senatori azzurri non parteciperanno al voto sulla risoluzione Casini, sulla quale l'esecutivo ha posto la fiducia: «La fiducia posta oggi andava costruita su altre basi. Noi abbiamo cercato di proporre un nuovo patto, che abbiamo enucleato in una risoluzione deldi governo, che purtroppo è caduta. Nel suo intervento abbiamo percepito nei confronti delun biasimo che ci ha lasciato francamente molto perplessi. Gli sfarinamenti non li abbiamo cercati noi, la tela che noi tessevamo sono stati altri a disfarla». «La crisi non è stata provocata né voluta da Fi - ha aggiunto Bernini in Senato - fino...

Pubblicità

mandarallo : @SimonePotenti @OfficialTozzi Il principio di autorità vale quando il potere e il suo pensiero unico dicono che val… - Carmeli33392291 : Mentre è in corso il Consiglio nazionale M5S che deve decidere finalmente che cosa fare sulla fiducia a Mario Dragh… - M_Dellorto : RT @giotto0412: Il guaio in cui s’è cacciato il M5S mi ricorda la scena in cui il sottomarino sovietico Konovalov, inviato a caccia dell’Ot… - giotto0412 : Il guaio in cui s’è cacciato il M5S mi ricorda la scena in cui il sottomarino sovietico Konovalov, inviato a caccia… -