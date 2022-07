Il Senato accorda la fiducia ma Forza Italia, Lega e M5S non votano. Attesa per le decisioni di Draghi. Salvini ai suoi: "Si dimette". Letta: "Giorno folle, ora urne". La Gelmini lascia FI (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Senato conferma la fiducia al Governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. I Senatori di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilconferma laal Governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. Iri di...

