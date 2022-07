Il Regno Unito investe sul nucleare: nuova centrale garantirà elettricità a 6 milioni di case (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – Il governo britannico ha dato il via libera alla costruzione della nuova centrale nucleare Sizewell C nel Suffolk, nell’inghilterra orientale, che secondo le stime degli esperti genererà elettricità a basse emissioni di carbonio per quasi sei milioni di case. La nuova centrale nucleare EPR Sizewell C avrà come partner principale la francese EDF, maggiore azienda produttrice e distributrice di energia della Francia, appena nazionalizzata dal governo di Parigi. Londra investe sul nucleare Londra ha fatto dello sviluppo dell’energia nucleare una delle priorità della sua strategia energetica, ma molti dei suoi 15 reattori sono alla fine del loro ciclo di vita e l’unico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug – Il governo britannico ha dato il via libera alla costruzione dellaSizewell C nel Suffolk, nell’inghilterra orientale, che secondo le stime degli esperti genereràa basse emissioni di carbonio per quasi seidi. LaEPR Sizewell C avrà come partner principale la francese EDF, maggiore azienda produttrice e distributrice di energia della Francia, appena nazionalizzata dal governo di Parigi. LondrasulLondra ha fatto dello sviluppo dell’energiauna delle priorità della sua strategia energetica, ma molti dei suoi 15 reattori sono alla fine del loro ciclo di vita e l’unico ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nel Regno Unito via libera a una nuova centrale nucleare. 'Elettricità per 6 milioni di case' #ANSA - trash_italiano : Con 39.1º oggi il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta di sempre ?? - Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - sorre1976 : RT @Agenzia_Ansa: Nel Regno Unito via libera a una nuova centrale nucleare. 'Elettricità per 6 milioni di case' #ANSA - italiavola : Leonardo e Sloane Helicopters rinnovano l’accordo di distribuzione per gli elicotteri nel Regno Unito e in Irlanda -