Il regalo del Governo da 445 euro al mese | Ecco le modalità per richiederlo (Di mercoledì 20 luglio 2022) La crisi economica sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane che non riescono a sostenere tutte le spese mensili. Soprattutto per i nuclei familiari più numerosi con figli a carico, la situazione sta diventando praticamente insostenibile, ma il Governo ha pensato ad un regalo che arriva fino a 445 € al mese a bambino. In questi giorni il Governo si era già mosso per un'altra manovra in aiuto dei cittadini. Ha confermato, infatti, i tanto apprezzati buoni spesa per le famiglie a basso reddito e cioè con un valore Isee entro una certa soglia. Chi, però, nel proprio nucleo familiare ha anche dei bambini a carico potrà ricevere questo prezioso aiuto mensile che sarà sicuramente bene accetto dalle famiglie. Bonus da 445 euro (fonte web)Buoni spesa per le famiglie con Isee basso In ...

