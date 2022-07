Il premier deciderà dopo aver ascoltato Cinque Stelle e Lega

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si continua a trattare nei partiti della maggioranza che sostiene il governo, a poche ore dalle comunicazioni che il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà questa mattina alle 9.30 al Senato. Il voto sulla fiducia è previsto alle 18.30, poi domani ilsarà alla Camera. Ma gli sviluppi sono ancora incerti. Draghi arriverà a palazzo Madama con due discorsi: uno per provare a ottenere la fiducia e andare avanti, l’altro per confermare le dimissioni – scrive Repubblica. Il primo è certo, il secondo è opzionale ma pronto. Il secondo testo potrebbe essere usato nel suo spazio di replica se il dibattito in aula dovesse confermare che non ci sono le condizioni per andare avanti. Il risultato dipenderà dai partiti di maggioranza. Il presidente del Consiglio si è confrontato ieri con Sergio Mattarella, concordando con lui sul fatto che per il governo di unità ...