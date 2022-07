Il Pd sulla crisi di governo: “Gravi scelte Lega-Fi e M5s, da oggi campagna elettorale” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Il Pd sulla crisi di governo si è espresso in maniera molto chiara. La giornata di oggi è “drammatica”, sono “Gravi le scelte di Lega, Fi e M5s”, e il Pd da oggi prepara la “campagna elettorale”, nella convinzione che “l’Italia è migliore di questo Parlamento”. E’ questa, secondo quanto riferiscono fonti del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sondaggi politici di Novembre 2018: governo in calo Giuseppe Conte chiude alla Lega Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Berlusconi ancora contro il governo Sì al processo a Salvini governo sempre più in ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Il Pddisi è espresso in maniera molto chiara. La giornata diè “drammatica”, sono “ledi, Fi e M5s”, e il Pd daprepara la “”, nella convinzione che “l’Italia è migliore di questo Parlamento”. E’ questa, secondo quanto riferiscono fonti del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sondaggi politici di Novembre 2018:in calo Giuseppe Conte chiude allaRenzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva Berlusconi ancora contro ilSì al processo a Salvinisempre più in ...

