Il Papa in Canada per il viaggio del perdono e della sofferenza

AGI - Giunto sulle rive del Lago Sant'Anna, luogo di pellegrinaggi e guarigioni da tempo immemorabile, Papa Francesco si volgerà a nord, a sud, a est e a ovest e, seguendo una tradizione dei nativi americani, benedirà i quattro punti cardinali con un segno di croce. Poi farà lo stesso con le acque del lago, nel cuore del Canada dei popoli precolombiani, e così pace si spera sarà fatta: con gli indigeni, con il Creato. E la Chiesa potrà tornare a non vergognarsi del suo pesante passato, che qui vuol dire appoggio attivo e volenteroso alle pratiche inumane di assimilazione dei non europei. Sarà un "pellegrinaggio penitenziale", lo ha detto lo stesso Bergoglio domenica scorsa. Non un viaggio apostolico, si noti: vuol dire che non si va a dire qualcosa, ma ad ascoltare e, semmai, parlare in tono dimesso.

