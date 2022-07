Il Paese che ha sempre bisogno di un Mario per risollevarsi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ho letto dello scandale du jour del reparto di oncologia d’un ospedale di Napoli mentre, un bel po’ più a nord, in una struttura privata, a mezzogiorno, un’infermiera stesa per terra cercava di prelevarmi del sangue urlando un nome non particolarmente raro. Perché mi prelevavano il sangue a mezzogiorno? Perché l’infermiera era stesa per terra? E chi invocava? Quanti misteri, nella prima scena di questo appassionante giallo dell’estate. Lo scandale du jour, come riferito da Repubblica, è che nel reparto sono affissi due cartelli: «È severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita», e «Inoltre si fa presente che l’orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato». Sospetto che non sia neanche la cosa peggiore che si possa leggere in un reparto di oncologia, posti nei quali mi vien sempre da ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ho letto dello scandale du jour del reparto di oncologia d’un ospedale di Napoli mentre, un bel po’ più a nord, in una struttura privata, a mezzogiorno, un’infermiera stesa per terra cercava di prelevarmi del sangue urlando un nome non particolarmente raro. Perché mi prelevavano il sangue a mezzogiorno? Perché l’infermiera era stesa per terra? E chi invocava? Quanti misteri, nella prima scena di questo appassionante giallo dell’estate. Lo scandale du jour, come riferito da Repubblica, è che nel reparto sono affissi due cartelli: «È severamente vietato domandare quante persone ci sono in lista prima del proprio turno di visita», e «Inoltre si fa presente che l’orario di visita scritto sulla prenotazione non ha valore e non sarà rispettato». Sospetto che non sia neanche la cosa peggiore che si possa leggere in un reparto di oncologia, posti nei quali mi vienda ...

Pubblicità

CarloCalenda : Mario #Draghi non ha bisogno di essere difeso. Ma dobbiamo dirlo a voce alta che siamo orgogliosi del suo operato e… - ladyonorato : La nostra collaborazione per ricostruire un Paese democratico degno di tale nome non può che rafforzarsi a fronte d… - CarloCalenda : Ora sarebbe il caso di sapere se i PM che hanno danneggiato un’azienda strategica come l’ENI e un grande manager pu… - giasca72 : @PaoloRonk Secondo me la politica attuale, destra, sinistra e centro, non vede figure all'altezza di stare a Montec… - janlucas1971 : RT @paolokolla: Ma davvero credete ancora che dietro gli attentati a Falcone e #Borsellino, nei giorni in cui #Draghi svendeva il Paese a b… -