Il padrino: la casa dei Corleone disponibile su Airbnb (Di mercoledì 20 luglio 2022) La lussuosa dimora dei Corleone occupata dal personaggio di Marlon Brando ne Il padrino sarà disponibile a breve su Airbnb. In occasione del cinquantesimo anniversario de Il padrino, la casa della famiglia Corleone diventa disponibile per l'affitto su Airbnb. La villa mostrata nel film originale del 1972 è ora disponibile per affitti brevi e vacanze da sogno. Situata a Staten Island, New York, la casa di circa 200 metri quadrati è stata costruita nel 1930. L'esterno è stato utilizzato per rappresentare il domicilio di Don Corleone (Marlon Brando) e il resto del cast, che spesso si riuniva per assorbire la sua criminale saggezza. All'interno, la proprietà è stata ristrutturata e può ...

