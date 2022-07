Il Newcastle potrebbe ora ingaggiare l’attaccante Gianluca Scamacca quest’estate (Di mercoledì 20 luglio 2022) Breaking: con il West Ham che insegue Armando Broja. Questo è secondo Pete Graves, parlando al podcast Transfer Talk, che crede che Scamacca ora possa essere disponibile per il Newcastle da perseguire. L’imponente attaccante stava attirando l’interesse del West Ham, ma Graves crede che potrebbe scegliere di concentrarsi su Broja quest’estate. Altre storie / Ultime notizie “Ci sono giocatori in lista. Sappiamo che sono stati collegati a Broja – penso che ci sia un interesse lì. Penso che Scamacca sia un altro in Italia. Mi chiedo se il West Ham firmerà uno di questi, se il Newcastle potrebbe optare per l’altro. Sarebbe affascinante da vedere”. Il West Ham potrebbe scegliere di ingaggiare sia Broja che ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Breaking: con il West Ham che insegue Armando Broja. Questo è secondo Pete Graves, parlando al podcast Transfer Talk, che crede cheora possa essere disponibile per ilda perseguire. L’imponente attaccante stava attirando l’interesse del West Ham, ma Graves crede chescegliere di concentrarsi su Broja. Altre storie / Ultime notizie “Ci sono giocatori in lista. Sappiamo che sono stati collegati a Broja – penso che ci sia un interesse lì. Penso chesia un altro in Italia. Mi chiedo se il West Ham firmerà uno di questi, se iloptare per l’altro. Sarebbe affascinante da vedere”. Il West Hamscegliere disia Broja che ...

