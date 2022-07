Il monrealese Massimo Lanza vola in Serie A | c’è la firma con l’Empoli

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il giocatoreMatteo, classe 2005, nel prossimo campionato di calcio giocherà inA con la maglia del. Il gioiellino del Licata Calcio è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto della squadra toscana. Nella prima squadra del Licata Calcio ha collezionato 17 presenze nel campionato nazionale diD, diventando (Monrealelive.it)

