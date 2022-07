Il monrealese Massimo Lanza vola in Serie A | c’è la firma con l’Empoli

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il giocatoreMatteo, classe 2005, nel prossimo campionato di calcio giocherà inA con la maglia del. Il gioiellino del Licata Calcio è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto della squadra toscana. Nella prima squadra del Licata Calcio ha collezionato 17 presenze nel campionato nazionale diD, diventando (Monrealelive.it)

Il giocatoreMatteo Lanza, classe 2005, nel prossimo campionato di calcio giocherà in Serie A con la maglia del l'Empoli. Il gioiellino del Licata Calcio è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto della squadra toscana.