Il Manchester United apprende il prezzo richiesto per l’obiettivo dell’attaccante (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 12:42:42 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United ha imparato quanto avrebbe dovuto pagare per sbarcare Ivan Toney. Dopo che Ollie Watkins è partito per l’Aston Villa durante la finestra di trasferimento estiva ritardata nel 2020, il Brentford ha avuto bisogno di gambe fresche per sostituire un uomo che aveva segnato 25 gol in 46 partite di campionato. Il giocatore su cui si stabilirono i Bees era Ivan Toney, che avevano firmato dalla squadra della League One Peterborough. Toney aveva segnato 26 volte in League One durante la campagna precedente, un ritorno impressionante. Ma pochi probabilmente si aspettavano che il 25enne si dimostrasse così prolifico come ha dimostrato nel campionato. In 45 presenze in 2a serie inglese, Toney ha segnato 31 occasioni, oltre a fornire 10 assist. Ha anche segnato due su tre quando i Bees hanno ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 12:42:42 Ecco quanto riportato poco fa: Ilha imparato quanto avrebbe dovuto pagare per sbarcare Ivan Toney. Dopo che Ollie Watkins è partito per l’Aston Villa durante la finestra di trasferimento estiva ritardata nel 2020, il Brentford ha avuto bisogno di gambe fresche per sostituire un uomo che aveva segnato 25 gol in 46 partite di campionato. Il giocatore su cui si stabilirono i Bees era Ivan Toney, che avevano firmato dalla squadra della League One Peterborough. Toney aveva segnato 26 volte in League One durante la campagna precedente, un ritorno impressionante. Ma pochi probabilmente si aspettavano che il 25enne si dimostrasse così prolifico come ha dimostrato nel campionato. In 45 presenze in 2a serie inglese, Toney ha segnato 31 occasioni, oltre a fornire 10 assist. Ha anche segnato due su tre quando i Bees hanno ...

