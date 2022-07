(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! Sfida i migliori fantallenatori e gli Autogol. Gioca ora SITUAZIONE — Maldini e Massara sono in Belgio per cercare di ...

Pubblicità

sportli26181512 : Il Lilla riapre al Milan: 'Il futuro di Renato Sanches? A Parigi o a Milano': Il Lilla riapre al Milan: 'Il futuro… - Gazzetta_it : Il Lilla riapre al Milan: 'Il futuro di Renato Sanches? A Parigi o a Milano' -

Sportevai.it

In Francia l'hanno già dato per fatto al Paris Saint Germain, parlano di accordi raggiunti con il giocatore e intese quasi chiuse, ma il presidente delribatte: trattativa con il club ancora in ...La gara si sblocca in favore deial 22' quando Di Lernia cerca Ravasi che di petto manda in ... Il Real Calepinala partita su calcio d'angolo con Giangaspero, che al 72' stoppa un pallone ... Milan, il Lille dice sì: si riapre la pista Sanches | Top News A sorpresa - quando la trattativa per il centrocampista portoghese pareva ormai sfumata - il numero uno dei francesi Letang fa ripartire il testa a testa: "Due buone possibilità" ...